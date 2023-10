Un crack affole le mercato, jackpot pour le PSG !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Xavi Simons n'aura coûté que 6M€ au PSG cet été. Le club de la capitale a flairé le bon coup puisque sa valeur a explosé. Aujourd'hui, le prix du milieu de terrain néerlandais avoisinerait les 70M€ grâce à ses bonnes performances au RB Leipzig. Reste à savoir si le PSG en profitera pour récupérer un joli chèque à la fin de la saison.

Le PSG est revenu sur ses pas dans le dossier Xavi Simons. Après l'avoir vendu au PSV Eindhoven durant l'été 2022, le club parisien a décidé de le rapatrier grâce à une clause de rachat fixée à 6M€. Une somme dérisoire au vu des prestations qu'ils réalisent actuellement.

Xavi Simons s'éclate en Bundesliga

Prêté au RB Leipzig jusqu'à la fin de la saison, Xavi Simons compte déjà trois buts et a délivré quatre passes décisives. Comme indiqué par Christian Falk, le joueur confirme les attentes, et cela a des répercussions sur son prix.

La valeur de Xavi Simons explose !