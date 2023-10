Le PSG boucle une opération à 60M€ et déballe tout

Thomas Bourseau

Le PSG s’est montré particulièrement inspiré sur le marché des transferts à l’intersaison et notamment dans le sens des départs avec trois coups bouclés avec le championnat qatari. De quoi pousser certains acteurs du football européen comme Javier Tebas à s’interroger sur les coulisses d’une opération globale à 60M€ minimum. Via The Athletic, le Paris Saint-Germain a tout dit.

Contrairement aux années précédentes, le comité de direction du PSG est à la fois parvenu à alléger sa masse salariale tout en renflouant ses caisses lors du dernier estival. Lionel Messi, Sergio Ramos, Neymar ou encore Marco Verratti ont tous pris la porte afin de permettre au Paris Saint-Germain de boucler douze recrues en parallèle.

«Verratti pour 40 millions d'euros au Qatar. Est-ce qu'ils nous prennent pour des idiots ?»

Des sources internes au PSG ont confié à The Athletic que Julian Draxler et Marco Verratti avaient été vendus pour plus de 60M€. Le transfert seul de Verratti à Al-Arabi, avoisinant les 45M€, a interpellé Javier Tebas. Le président de Liga avait d’ailleurs fait passer le message suivant en septembre dernier . « Ils perdent beaucoup d'argent mais parviennent à vendre Verratti à un club qatari comme par hasard... et pas à un prix qu'un club de cette ligue peut générer. Le PSG vend Verratti pour 40 millions d'euros au Qatar. Est-ce qu'ils nous prennent pour des idiots ? ».

Le PSG justifie les transferts au Qatar, pas d’enquête de l’UEFA en cours