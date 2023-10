Un attaquant signe au PSG, ils le regrettent déjà

Pierrick Levallet

Le PSG a enflammé le mercato cet été. Le club de la capitale a bouclé plusieurs arrivées et a pu faire quelques bonnes affaires. La formation parisienne a notamment pu profiter d'une clause spéciale pour s'attacher les services d'Ousmane Dembélé. Et au FC Barcelone, on regretterait déjà le joueur de 26 ans.

Le PSG a fait une bonne affaire avec Dembélé

En effet, le PSG n’a dû débourser que 50M€ pour s’attacher les services d’Ousmane Dembélé. Le joueur de 26 ans disposait d’une clause dans son contrat au FC Barcelone fixant le montant de son transfert à ce prix-là. Le PSG n’a alors pas hésité bien longtemps pour la lever. Mais chez les Blaugrana , on était clairement opposé au départ du Mosquito .

Le FC Barcelone voulait le garder