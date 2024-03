Un attaquant signe à l’OM, c’est grâce à Gattuso !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

De retour cet hiver à l'OM, après un prêt d'un an et demi à Botafogo, Luis Henrique ne devait pas s'éterniser à Marseille puisque Pablo Longoria cherchait à s'en séparer. Et pourtant, l'ailier brésilien est toujours à Marseille. Le joueur raconte que c'est Gennaro Gattuso qui l'a convaincu de rester à l'OM.

Recruté en 2020 pour environ 8M€, Luis Henrique n'a jamais réussi à s'imposer à l'OM. C'est la raison pour laquelle, il avait été prêté à Botafogo dès l'été 2022 pour un an et demi. Un prêt qui ne s'est pas passé idéalement, au point que cet hiver, Luis Henrique a fait son retour à Marseille où il ne devait pas rester longtemps puisque Pablo Longoria lui cherchait une porte de sortie. Et pourtant l'ailier brésilien est toujours là. Il faut dire que Gennaro Gattuso l'a convaincu de rester en lui promettant qu'il aurait du temps de jeu.

Gattuso a convaincu Luis Henrique de rester

« Je pense que l’entraîneur qui m’a le plus marqué est Gennaro Gattuso. J’ai été très heureux à ses côtés et il m’a vraiment donné envie de rester à Marseille. Quand je suis revenu à l’OM, il m’a serré dans ses bras, il m’a dit : "J’ai besoin de toi, je veux que tu sois là et je te donnerai ta chance." », lance-t-il dans une interview accordée à La Marseillaise , avant d'en rajouter une couche.

«C’est toujours incroyable quand tu as la confiance du coach»