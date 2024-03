Après son départ de l’OM, il jubile !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Recruté pour environ 8M€ en 2020, Luis Henrique avait finalement fait son retour à Botafogo en 2022 où il a été prêté un an et demi par l'OM. Un prêt qui sur le papier ne s'est pas parfaitement déroulé compte tenu du rendement du Brésilien, qui n'a finalement pas été conservé par son club. De retour à Marseille, Luis Henrique assure toutefois que revenir au Brésil lui a été très bénéfique.

Lors du mercato d'été 2020, l'OM avait tenté un coup en recrutant Luis Henrique pour 8M€ en provenance de Botafogo. Présenté comme un crack brésilien, le jeune ailier ne s'est finalement jamais imposé à Marseille, au point de faire son retour au Brésil deux plus tard. En 2022, Luis Henrique est effectivement prêté un an et demi à Botafogo avant de revenir à l'OM cet hiver. Malgré tout, il assure que se prêt a été très important pour sa carrière.

Mercato : Vitinha clashe l'OM ! https://t.co/DSm7LDKE5E pic.twitter.com/73dzQdGU5c — le10sport (@le10sport) March 22, 2024

Luis Henrique fait un bilan positif de son prêt à Botafogo

« J’ai beaucoup grandi. Je pense que retourner dans mon pays natal m’a fait beaucoup de bien. J’ai pu vivre d’autres matches, des matches difficiles contre des adversaires coriaces. Je suis revenu plus expérimenté, plus fort physiquement et mentalement aussi. Cette période m’a été bénéfique et je compte revenir encore plus fort pour pouvoir donner le meilleur de moi-même et aider l’équipe », lance l'ailier brésilien dans une interview accordée à La Marseillaise .

«Je suis très heureux»