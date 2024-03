Il veut mettre fin au rêve du PSG !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Pour la sixième fois en douze ans, le PSG va croiser la route du FC Barcelone en Ligue des champions. Un adversaire qui rappelle encore de très mauvais souvenirs au club de la capitale, toujours en quête d’un premier sacre européen. De son côté, Joan Laporta rêve aussi de la victoire finale pour la formation blaugrana.

Trois ans après leur dernière opposition en Ligue des champions, le PSG et le FC Barcelone vont se retrouver en avril à l’occasion des quarts de finale. Avec Luis Enrique aux manettes, le club de la capitale rêve d’une victoire en C1, l’objectif de l’état-major qatari depuis le rachat. Mais de son côté, la formation blaugrana rêve aussi d’un exploit, neuf ans après son dernier sacre. Joan Laporta y croit.

« Le fait d'avoir le match retour à domicile est une bonne chose pour nous »

« Je demande aux catastrophistes et à ceux qui n'y croient pas de nous laisser travailler, ce que nous faisons. J'insiste, laissez-nous rêver. Nous rêvons de quelque chose qui n'est pas une fantaisie, qui est aujourd'hui une réalité. Nous sommes en quart de finale de la Ligue des champions, avec un match très difficile contre le PSG. Le fait d'avoir le match retour à domicile est une bonne chose pour nous. L'équipe est maintenant très motivée », assure le président du Barça, interrogé par Mundo Deportivo.

« Nous allons nous battre pour gagner »