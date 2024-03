Mercato - PSG : Mbappé arrive au Real Madrid, il veut tout gâcher !

Amadou Diawara

Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, Kylian Mbappé va signer au Real Madrid cet été, à moins d'un énorme retournement de situation. Conscient de la situation, Joan Laporta a annoncé que le club merengue devait se séparer de Vinicius Jr pour pouvoir accueillir l'attaquant du PSG dans les meilleurs conditions possibles. Selon la presse espagnole, le président du FC Barcelone aurait tenu de tels propos pour se muer en trouble-fête sur ce dossier.

En fin de contrat le 30 juin, Kylian Mbappé a décidé de quitter le PSG librement et gratuitement cet été. Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, la star parisienne portera le maillot du Real Madrid la saison prochaine, et ce, à moins d'un énorme retournement de situation. Mais à en croire Joan Laporta, le président du FC Barcelone, le club merengue doit vendre l'une de ses stars offensives pour Kylian Mbappé.

PSG - Real Madrid : Le nouveau contrat de Mbappé enfin dévoilé ? https://t.co/5xmjdpguFb pic.twitter.com/968YGY0IWm — le10sport (@le10sport) March 22, 2024

«Il joue le rôle de trouble-fête officiel»

« Si j’envie le Real Madrid ? Pas du tout, pas du tout. D'ailleurs, je ne sais pas s'ils le feront ou pas. On verra bien. Si j’ai des informations ? Non, j'ai une intuition. C'est là qu'ils ont un problème. Il faut vendre un joueur (si Mbappé arrive), n'est-ce pas ? Parce que deux stars ne vont pas jouer au même poste, sachant que ce sont des joueurs très chers. Et quand on parle des chiffres qu'il y aura, c'est sûr que ça perturbe le vestiaire. Ce n'est pas un cadeau » , a déclaré Joan Laporta lors d'un entretien accordé à Mundo Deportivo.

«C'est du Laporta tout craché ça»