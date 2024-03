Départ de Mbappé : Un échec cuisant est annoncé pour le PSG !

Axel Cornic

Avec le possible départ de Kylian Mbappé au terme de son contrat, les plus grands noms du football mondial sont annoncés au Paris Saint-Germain pour le remplacer. C’est le cas de Lautaro Martinez, Champion du monde avec l’Argentine en 2022, qui ne semble pas vraiment enclin à quitter l’Inter pour le moment.

Qui va succéder à Kylian Mbappé ? Alors que les indiscrétions autour de son départ n’ont pas encore été officiellement confirmées, tout le monde se demande qui pourrait bien prendre sa place au PSG la saison prochaine. Et la tendance actuelle donne un clair avantage aux stars de Serie A…

PSG : Zaïre-Emery impressionne au Real Madrid ! https://t.co/g6F0g9EhUA pic.twitter.com/I93yLT2pNI — le10sport (@le10sport) March 22, 2024

Le PSG regarde en Serie A

Car depuis l’annonce du possible départ de Kylian Mbappé, tous les plus grands buteurs du championnat italien seraient vraisemblablement pistés. C’est le cas de Victor Osimhen, qui comme nous vous l’avions révélé sur le10sport.com était déjà une cible concrète du PSG l’été dernier. Le joueur du Napoli n’est pas seul, puisque la presse transalpine a également parlé de son coéquipier Khvicha Kvaratskhelia ou encore de Lautaro Martinez, capitaine de l’Inter.

« Nous continuerons à travailler ensemble pour l'avenir de Lautaro et de l'Inter »