Mercato : Il rejoint l’OM, c’est un désastre total

Prêté à l’Olympique de Marseille par l’Inter lors du dernier mercato estival, Joaquin Correa n’est pas vraiment ce qu’on peut appeler un gros coup. L’attaquant argentin n’a en effet toujours pas marqué le moindre but et certain attendent seulement qu’il reparte à la fin de la saison… mais il pourrait finalement rester à l’OM !

Critiqué par ses propres supporters la saison dernière, Joaquin Correa pensait sans aucun doute pour relancer sa carrière à l’OM. Pari totalement raté pour le moment, puisque l’Argentin a tout l’air d’être l’un des plus gros flops de l’ère Pablo Longoria.

Correa, ça ne va pas du tout

Il n’a en effet toujours pas marqué le moindre but en 15 rencontres toutes compétitions confondues et 593 minutes passés sur le terrain. Pire encore, il n’est à créditer d’aucune passe décisive et la seule ligne de statistique notable sont ses deux cartons jaunes prix lors de la 5e et la 7e journée de Ligue 1. Joaquin Correa a d’ailleurs totalement disparu de la circulation, puisqu’il n’a plus joué le moindre match avec l’OM depuis le 2 mars dernier !

L’OM piégé par l'Inter ?

Avec ce bilan, difficile de croire que l’OM va lever son option d’achat fixée à 10M€. Mais ce scénario pourrait bien se confirmer, puisqu’elle deviendra obligatoire en cas de qualification pour la Ligue des Champions, l’un des objectifs des hommes de Jean-Louis Gasset en cette fin de saison. Or, La Gazzetta dello Sport laisse clairement entendre que les Marseillais ne voudraient plus de lui, tout comme l’Inter, qui croise les doigts pour voir cette option d’achat être levée.

450.000€ par mois !