Un attaquant signe à l'ASSE et balance tout

Prêté jusqu'à la fin de la saison par Augsburg, Irvin Cardona s'est fixé un objectif avant de revenir en Allemagne : faire monter l'ASSE en Ligue 1. Avant d'aborder le sprint final, le club stéphanois est troisième, à seulement deux points d'Angers. Selon l'attaquant, les Verts sont en capacité de revenir dans l'élite dès cette saison. Il apporte des solides arguments.

L'ASSE n'a plus perdu le moindre match depuis le 3 février dernier. Une série qui permet, aujourd'hui, au club stéphanois de pointer à la troisième place au classement et de rêver d'une montée dans l'élite dès la saison prochain. Comme l'a reconnu Olivier Dall'Oglio, les recrues hivernales, notamment Irvin Cardona ont fait le plus grand bien. Auteur de cinq buts en Ligue 2, l'attaquant prêté par Augsburg est revenu sur ses débuts.





Cardona se lâche sur ses débuts à l'ASSE

« Je me sens bien sur le côté, j'arrive aussi a avoir pas mal d'espaces, c'est le plus important, c'est mon style de jeu de prendre les espaces. Actuellement, ça se passe très bien, j'espère que ça va continuer ainsi. Je pense qu'on a les armes pour finir dans les deux premiers à la fin de la saison. Mentalement, j'ai le sentiment qu'on a une équipe assez solide, on l'a montré au cours des dernières semaines. On a un objectif commun, on sait où on veut aller et on sera déterminé jusqu'à la fin de la saison pour atteindre cet objectif » a confié le joueur.

« C'est aussi le résultat du travail d'Olivier Dall'Oglio »