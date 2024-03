PSG : Coup de théâtre pour Xavi Simons ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Prêté au RB Leipzig, Xavi Simons réalise une très belle saison en Bundesliga, ce qui pousse le PSG à envisager un retour de son crack l’été prochain. Cependant, ses prestations avec la sélection néerlandaises inquiètent, au point que les premières critiques se fassent de plus en plus insistantes autour du crack passé par La Masia.

Auteur d'une très belle saison avec le PSV Eindhoven, Xavi Simons a vu le PSG lever son option pour le récupérer avant de le prêter au RB Leipzig, où il réalise de nouveau de très belles choses. Au point que le club de la capitale envisage de le rapatrier dans l'optique de la succession de Kylian Mbappé. Cependant, il y a une ombre au tableau, à savoir ses performances en sélection puisqu'en 12 apparitions avec les Oranje , il n'a toujours ni marqué ni adressé de passe décisive. Ce qui commence à inquiéter Wim Kieft chroniqueur pour De Telegraaf .

Départ de Mbappé : Coup de théâtre à 130M€, le PSG va exulter ! https://t.co/PQHMeNNOnG pic.twitter.com/ZJADgVguT2 — le10sport (@le10sport) March 26, 2024

«On ne peut pas perdre huit ballons sur dix»

« Il a perdu beaucoup de ballons et a joué comme un junior contre les Écossais. Ce n'est pas la première fois en Orange. Au passage, il n'a plus 16 ans, mais 21 (en avril, ndlr), et l'on peut attendre davantage de quelqu'un qui reçoit de nombreuses occasions de Koeman (de figurer) dans l'équipe de départ et qui joue chaque semaine au sommet en Bundesliga. On ne peut pas perdre huit ballons sur dix. Même les plus simples. Il veut souvent rendre les choses plus difficiles, mais toutes les passes ne doivent pas être décisives », a-t-il confié.

«Au vu des exigences d'un entraîneur comme Koeman, c'est surtout imprudent»