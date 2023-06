Trois recrues vont signer au PSG, c'est imminent

Baptiste Berkowicz

Le mercato estival a ouvert ses portes depuis le 1er juin, mais le PSG n'a toujours pas officialisé la moindre recrue. Alors que des transferts sont déjà finalisés, à l'instar de ceux de Manuel Ugarte, Milan Skriniar, Marco Asensio ou encore Cher Ndour, le club ne souhaite pas se précipiter suite aux contraintes liées au fair-play financier. Les annonces devraient avoir lieu début juillet.

Bien que les coulisses du PSG soient agitées, le club de la capitale n'a encore officialisé aucun transfert. Malgré des dossiers bouclés depuis de nombreux jours, voire des semaines, les dirigeants parisiens se heurtent aux lois du fair-play financier.

Asensio, Skriniar et Ndour vont signer en juin

Les transferts de Manuel Ugarte, de Marco Asensio, de Milan Skriniar et de Cher Ndour sont d'ores et déjà bouclés, mais il n'y a toujours pas eu d'annonce de la part du club de la capitale. Selon RMC Sport , le PSG a pour intention de faire signer avant la fin du mois de juin les joueurs recrutés libres, à savoir Milan Skriniar, Marco Asensio et Cher Ndour . Ce qui permettrait d'inscrire ces joueurs dans l'exercice comptable de la saison 2022-2023.

Officialisations prévues début juillet

Le fair-play financier rôde toujours au dessus de la tête du PSG. Bien moins contraignant que par le passé, ces lois ne permettent pas au club de la capitale d'avoir les mains libres. Le PSG souhaite donc les contourner par tous les moyens légaux. Toutefois, il officialisera l'arrivée de ces recrues au début du mois de juillet, et ce, par souci de cohérence.