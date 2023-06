Transferts : Le PSG et l’OM s’arrachent un joueur, son mercato s’emballe

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Arrivant à la fin de son contrat avec Crystal Palace, Wilfried Zaha ne manque pas de prétendants pour son avenir. L’attaquant ivoirien de 30 ans a notamment été annoncé dans le viseur de l’OM et du PSG en France. De quoi faire hésiter le principal intéressé, en pleine réflexion concernant la suite de sa carrière.

À 30 ans, Wilfried Zaha s’apprête probablement à signer le dernier gros contrat de sa carrière, lui qui arrive à la fin de son engagement avec Crystal Palace. De quoi forcément plonger l’attaquant ivoirien dans une grande réflexion alors que les pistes ne manquent pas pour lui. Auteur de 7 buts en 27 apparitions en Premier League cette saison, Wilfried Zaha est notamment dans les petits papiers de l’OM, qui aurait déjà dégainé une offre selon les informations divulguées par le Guardian en mai dernier. Plus surprenant, le PSG aurait également pris contact, Luis Campos appréciant son profil.

La Lazio passe à son tour à l’action

Mais le PSG et l’Olympique de Marseille font face à une importante concurrence, la Lazio étant la dernière à s’être positionnée comme l’a confirmé le journaliste Fabrizio Romano dans sa chronique sur CaughtOffside : « La Lazio vient de parler au joueur et l'a informé qu'elle était intéressée, mais c'est une affaire difficile pour eux car Zaha a un salaire énorme. Il n'y a pas encore d'offre à ce stade. »

