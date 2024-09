Trois joueurs du PSG provoquent un gros transfert

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Arrivé en provenance du Benfica Lisbonne pour 70M€ (bonus compris) cet été, João Neves a été la grosse recrue du mercato pour le PSG. Le milieu de terrain portugais s'est confié sur les coulisses de son transfert, et indique que ses trois compatriotes du vestiaire (Vitinha, Gonçalo Ramos et Nuno Mendes) ont eu un impact direct sur son choix de signer au PSG.

Le PSG a longtemps été annoncé sur les traces de plusieurs stars en attaque durant le mercato estival (Osimhen, Sancho, Kvaratskhelia), mais le gros craquage de l'été a finalement concerné un milieu de terrain. João Neves, qui vient tout juste de fêter ses 20 ans, a débarqué au Parc des Princes pour 70M€ en provenance du Benfica Lisbonne. Et dans un entretien accordé à beINSPORTS, l'international portugais s'est confié sans détour sur les dessous de son transfert au PSG.

« J'ai compris où je mettais les pieds »

« Je voyais déjà le PSG comme une grande équipe. Quand je suis arrivé ici, j’ai compris où je mettais les pieds en voyant les installations et les personnes qui travaillent. C’est un club qui dépasse mes attentes. C’était une belle opportunité d’évolution. Il y avait toutes les conditions réunies pour évoluer avec cette équipe, c’est pour cela que j’ai accepté le projet. C’est un projet dans lequel je m’identifie beaucoup et je viens ici pour donner le meilleur de moi-même, et faire en sorte que Paris soit meilleur », indique João Neves, qui fait ensuite une grosse révélation sur son choix de signer au PSG et qui concerne ses compatriotes portugais du vestiaire.

Les Portugais du PSG ont influencé Neves

« La présence des joueurs portugais m’a un peu influencé. Le projet m’intéressait indépendamment des joueurs qui étaient déjà là. Mais oui, ça permet une adaptation plus rapide au sein du club. L’impression qu’il n’a pas eu besoin d’adaptation ? (rires) Chacun à sa façon de s’adapter. Je suis quelqu’un qui s’adapte facilement, et avec les joueurs portugais, ça a été plus facile c’est vrai », poursuit João Neves, qui fait référence à Vitinha, Nuno Mendes et Gonçalo Ramos qui étaient présents au PSG à son arrivée. Et qui ont donc compté pour son transfert...