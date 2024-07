Transferts : Une requête surprise qui relance le mercato du PSG ?

Thomas Bourseau

Le PSG scrute le marché des transferts dans l’espoir de trouver un, voire plusieurs joueurs capables de pallier le départ de Kylian Mbappé pour le Real Madrid. Julian Alvarez ferait partie de la short-list. Et cela tombe bien puisque le champion du monde argentin se serait rendu dans les bureaux des dirigeants de Manchester City afin de demander à ce qu’on le laisse partir pendant le mercato.

Julian Alvarez semble être une opportunité de marché prise en considération du côté du PSG. En quête d’un attaquant afin de combler le vide laissé par le départ de Kylian Mbappé au Real Madrid, hormis Khvicha Kvaratskhelia ou Victor Osimhen, le Paris Saint-Germain aurait des vues sur Julian Alvarez (24 ans).

Mercato - PSG : C'est terminé pour la grande priorité de l'été https://t.co/uOntfN4KWc pic.twitter.com/8ivAdDYDjz — le10sport (@le10sport) July 13, 2024

Le PSG le surveille, Julian Alvarez demande un bon de sortie à Manchester City !

Contractuellement lié à Manchester City jusqu’à l’été 2028, Julian Alvarez ne cultiverait certainement pas le désir d’honorer son bail jusqu’à son terme chez les Skyblues. À en croire les informations communiquées par Marcos Benito, journaliste d’El Chiringuito, le champion du monde argentin aurait refusé la prolongation de contrat proposée par les dirigeants du quadruple champion en titre d’Angleterre malgré un salaire revu à la hausse. Pire, Alvarez aurait réclamé un bon de sortie aux hauts représentants de Manchester City.

Julian Alvarez se heurte à la volonté de Manchester City ?

Et maintenant, que va-t-il advenir du feuilleton Julian Alvarez ? Le journaliste d’El Chiringuito a apporté un complément d’information ces dernières heures en confiant que le principal intéressé aurait demandé aux décideurs de Manchester City de ne pas réclamer une indemnité de transfert trop élevée afin de ne pas mettre en péril son départ cet été. Toutefois, lors de sa récente intervention sur la chaîne YouTube : The Last Word on Spurs, le journaliste Ben Jacobs n’a pas manqué d’affirmer que Manchester City attendrait une somme XXL pour accepter de céder Julian Alvarez. Le décor est planté, il n'y a plus qu'à approcher les dirigeants des Skyblues pour le PSG désormais...