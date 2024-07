Mercato : Le PSG annonce un gros départ !

Jean de Teyssière

Si le mercato concerne le plus souvent les joueurs, les membres du staff du PSG peuvent aussi y être impliqués. C’est le cas de Zoumana Camara. Arrivé au club en 2007, il y a pris sa retraite en 2015 avant d’être conservé dans le staff de Laurent Blanc et prendre les rênes des U19 en 2021. Après 17 ans de présence à Paris, une page se tourne, car Camara quitte le club.

C’est terminé pour Zoumana Camara. Le natif de Colombes, âgé de 45 ans va quitter le club, comme annoncé par le PSG sur X : « Le Paris Saint-Germain tient à exprimer sa très grande reconnaissance envers Zoumana Camara après 17 années passées au service du club. D’abord joueur expérimenté et respecté, il a ensuite été un entraîneur adjoint précieux pour notre équipe première, avant d’être désigné entraîneur principal de notre équipe U19. Le club lui souhaite le meilleur dans ses futurs projets. »

Camara fait ses adieux au PSG

Présent au club depuis 2007, Zoumana Camara a fait ses adieux au PSG dans un message publié sur ses réseaux sociaux : « Chers supporters, amis et membres de la famille PSG. Aujourd’hui, c’est avec beaucoup d’émotion que je vous annonce que je tourne une page importante de ma vie. J’ai eu le privilège de vivre des moments incroyables avec ce club, le PSG, qui a été le club de mon enfance. J’ai grandi avec lui, partageant joies et peines, et c’est ici que j’ai appris le métier d’entraîneur. Mon parcours au PSG a été marqué par des expériences inoubliables et des rencontres extraordinaires. Je tiens à exprimer ma profonde gratitude à tout le club. Du premier président qui m’a fait venir, Alain Cayzac avec Colony Capital, jusqu’à QSI et Nasser Al-Khelaïfi qui ont fait grandir le club, merci de m’avoir donné l’opportunité de faire partie de cette aventure exceptionnelle. »

Camara, futur entraîneur en Ligue 1 ?

Son départ du PSG ne signe néanmoins pas la fin de Zoumana Camara dans le monde du football. L’ancien joueur de l’ASSE aimerait désormais diriger une équipe première. Champion de France avec les U19 du PSG cette saison, Zoumana Camara avait été durant six ans l’adjoint des différents entraîneurs qui se sont succédés au club. Ces derniers jours, il était même pisté par Metz…