Transferts : Une excellente affaire est annoncée au PSG !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Arrivé au terme de son contrat avec le PSG, Layvin Kurzawa va donc quitter le club de la capitale libre cet été et se cherche désormais un nouveau challenge. Guy Lacombe, son ancien mentor pour ses débuts en pro avec l'AS Monaco, passe un message aux prétendants de Kurzawa sur le marché et annonce une bonne affaire à saisir.

Le 13 mai dernier, Layvin Kurzawa (31 ans) officialisait son départ du PSG via une annonce sur les réseaux sociaux : « J’ai connu des très beaux moments, comme des plus durs mais sachez que l’amour que je porte pour le Paris Saint-Germain est sincère (…) Je sais que nos rapports ont été parfois compliqués, néanmoins sachez que je ne retiens que le positif et que j’ai été privilégié que le Parc soit ma maison pendant ces années », indiquait le latéral gauche du PSG, qui part donc libre en fin de contrat. Mais pour aller où ?

PSG : Une ouverture à 115M€ pour le transfert de cette star https://t.co/7NsVimckPg pic.twitter.com/nh6xSDQuPf — le10sport (@le10sport) June 11, 2024

« Il faut absolument qu’il continue »

En attendant que Kurzawa ne trouve sa future destination après le PSG, Guy Lacombe vante les mérites de son ancien protégé dans les colonnes de L'EQUIPE : « Il faut être à sa place pour savoir. Les conseilleurs ne sont pas les payeurs. Tout dépend de lui, et s’il est motivé, il faut absolument qu’il continue. Il n’a pas à rougir de sa carrière, mais le problème, ce sont les blessures. Elles ont chamboulé sa carrière. C’est dommage car il avait de belles aptitudes pour viser haut », indique celui qui l'avait lancé dans le monde professionnel en 2010, avec l'AS Monaco.

« Une très bonne pioche »