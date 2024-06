Mercato - PSG : Un gros dossier sera réglé après l’Euro

Arnaud De Kanel

A la recherche d'un successeur à Kylian Mbappé, le PSG a proposé de confier les rênes du projet à Xavi Simons. Le jeune attaquant néerlandais sort d'une saison pleine avec le RB Leipzig et il aurait plutôt envie de rester en Allemagne. Le club de la capitale est suspendu à sa décision qui interviendra après l'Euro comme l'a annoncé le joueur formé à la Masia.

Dans l'idéal, les clubs ainsi que les joueurs préfèrent que les décisions soient prises avant le début des grandes compétitions internationales. Cela permet aux clubs de travailler en conséquences et aux joueurs de se concentrer sur leur tournoi. Pour autant, certains mettent du temps à se décider, à l'image de Xavi Simons. Alors que le PSG veut lui confier un rôle très important comme nous vous l'avons révélé sur le10sport.com, le Néerlandais pencherait plus pour rester une saison supplémentaire au RB Leipzig. Mais le club de la capitale devra encore patienter pour avoir sa réponse.



«Je ne me déciderai qu'après le Championnat d'Europe»

Xavi Simons ne se prononcera qu'après l'Euro ! L'attaquant appartenant au PSG veut se concentrer sur son tournoi avec les Pays-Bas. « Je ne me déciderai qu'après le Championnat d'Europe et j'ai aussi d'abord des vacances. Je veux d'abord me concentrer pleinement sur le tournoi. C'est formidable d'avoir déjà pu rivaliser avec les meilleurs joueurs du monde cette saison à Leipzig », a-t-il confié le 4 juin dernier. Il risque d'avoir l'embarras du choix.

Une concurrence féroce pour le PSG