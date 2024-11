Transferts : Un joueur de l’OM ironise sur la rumeur Pogba

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

N’appartenant aujourd’hui plus à la Juventus, Paul Pogba est donc libre de s’engager avec le club de son choix. Autorisé à reprendre la compétition en mars prochain, l’international français se retrouve au coeur des rumeurs. On parle notamment beaucoup d’une arrivée de La Pioche du côté de l’OM. Neal Maupay a d’ailleurs été interrogé sur le cas Pogba et l’attaquant olympien n’a pas manqué d’ironiser sur le sujet.

Sa suspension pour dopage ayant été réduite, Paul Pogba pourra donc rejouer dès le mois de mars prochain. La question est maintenant de savoir avec quel club. En effet, le champion du monde 2018 a été libéré de son contrat avec la Juventus et il se retrouve aujourd’hui libre. Les rumeurs fusent et Pogba est notamment annoncé du côté de l’OM où les fans olympiens se mettent à rêver d’une association avec Adrien Rabiot notamment.

« Il est à l’entraînement là déjà »

En signant à l’OM, Paul Pogba deviendrait alors le coéquipier de Neal Maupay. Ce dernier a d’ailleurs été interrogé à l’occasion d’un live sur Twitch sur les rumeurs envoyant le milieu de terrain français à Marseille. Maupay a alors ironisé sur une arrivée de Pogba, lâchant : « Pogba s’entraîne déjà avec nous ? Oui, il va jouer ce week-end. Tu n’es pas au courant ? Il est à l’entraînement là déjà ».

« Paul c'est un joueur de talent »

Il n’empêche que du côté de l’OM, on parle de plus en plus de Paul Pogba. Au cours des derniers jours, Adrien Rabiot a notamment confié : « Je lui conseillerais de venir à Marseille, oui. Paul c'est un joueur de talent. S'il retrouve toutes ses capacités physiques, qu'il est bien dans sa tête, ça reste un top joueur. Cela fait un moment qu'il n'a plus joué, ce serait compliqué pour lui de retrouver un niveau élevé tout de suite ». De même, Roberto De Zerbi, entraîneur du club phocéen, a également lâché à propos de Pogba : « J’aime les joueurs forts, mais il n’y a rien pour le moment. J’aime mes joueurs, je les connais mieux que quiconque, je leur fais confiance à tous ».