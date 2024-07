Transferts : Un club anglais attend l’offre de l’OM !

Thomas Bourseau

Un attaquant peut en cacher un autre à l’OM. Mason Greenwood a rejoint le club phocéen et ce, de manière officielle jeudi. Et dans les prochains jours, la venue de son compatriote anglais Eddie Nketiah pourrait se concrétiser. Arsenal validerait cette opération, mais attendrait une offre substantielle de l’OM ou de tout club intéressé.

Cette semaine, après de multiples spéculations et témoignages dans la presse, Pablo Longoria a enfin mis la main sur l’attaquant qu’il recherchait afin de combiner avec Pierre-Emerick Aubameyang : Mason Greenwood (22 ans). Toutefois, le meilleur buteur de l’OM de l’exercice précédent (30 réalisations) a quitté l’Olympique de Marseille mercredi. Greenwood ne devrait donc pas être l’unique attaquant à débarquer dans la cité phocéenne cet été. Et un compatriote anglais serait susceptible de suivre son exemple : Eddie Nketiah (25 ans).

A l’OM, le dossier Nketiah prend de l’ampleur !

Foot Mercato a dernièrement révélé un intérêt du comité directeur de l’OM présidé par Pablo Longoria pour Eddie Nketiah. Le joueur formé à Arsenal dispose encore de trois saisons restantes sur son contrat. Toutefois, Nketiah n’est pas du tout un titulaire et pourrait être amené à aller chercher du temps de jeu ailleurs que chez les Gunners. A l’OM ? Sky Sports confirme l’intérêt de l’Olympique de Marseille pour Eddie Nketiah pour qui une étude aurait été menée en interne concernant les conditions de son éventuelle venue dans la cité phocéenne. De plus, il y aurait à l’instant T d’actives discussions entre dirigeants pour mener ou non à bien le feuilleton Nketiah.

Eddie Nketiah va quitter Arsenal, mais pas à n’importe quel prix

A en croire Sky Sports et une source proche du dossier Eddie Nketiah, son départ d’Arsenal serait déjà entériné pour cet été. La destination reste inconnue, mais les parties concernées se seraient fait une raison quant à la fin de leur collaboration. Toutefois, Arsenal attendrait une offre substantielle pour accepter de laisser partir Eddie Nketiah. L’OM sait à quoi s’en tenir.