Transferts - OM : Longoria tente un coup de bluff à 20M€ ?

Thomas Bourseau

Pablo Longoria souhaiterait faire de Filip Jorgensen (22 ans) le nouveau gardien de l’OM. Villarreal serait prêt à céder son portier, mais réclamerait en retour une indemnité de transfert de 20M€. Un montant jugé trop excessif par le président de l’Olympique de Marseille qui tenterait un coup de poker dans les négociations.

Mason Greenwood a déposé ses valises à l’OM jeudi après que le club phocéen et Manchester United aient trouvé un consensus pour son transfert à 31,6M€. A présent, le président Pablo Longoria se focaliserait grandement sur la course à la signature d’un gardien afin de valider le transfert de Pau Lopez du côté de Côme. L’heureux élu pourrait se nommer Filip Jorgensen (22 ans).

L’OM fait le forcing pour Filip Jorgensen, le Danois emballé par le challenge

La Provence confie ce vendredi que le portier de Villarreal, qui préparerait son transfert pour cet été malgré son contrat courant jusqu’en 2029 dans lequel une clause libératoire de 45M€ est incluse, est représenté par le même agent que Pau Lopez. De quoi faire relativement avancer les discussions entre les différentes parties concernées. Filip Jorgensen serait d’ailleurs tenté par le challenge marseillais quand bien même sa prolongation de contrat à Villarreal n'ait eu lieu qu'à la mi-juin.

«Même si on est un peu loin d’un accord total, on travaille toujours sur le sujet»

A en croire les informations de La Provence, un accord serait d’ailleurs proche entre l’OM et le clan Filip Jorgensen d’un point de vue contractuel. La situation serait bien différente entre l’Olympique de Marseille et Villarreal. Quand bien même sa clause libératoire est fixée à 45M€, le pensionnaire de Liga réclamerait moins de la moitié à l’Olympique de Marseille pour vendre Jorgensen. Un prix jugé trop cher à Marseille et loin des moyens de l’OM. Toutefois, une source proche du dossier a fait passer le message suivant à La Provence. « Même si on est un peu loin d’un accord total, on travaille toujours sur le sujet ».