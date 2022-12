Transferts - PSG : Une réponse tombe pour un coup à 120M€

Thomas Bourseau

Enzo Fernandez s’est montré aux yeux du monde lors du Mondial au Qatar. Le PSG et bien d’autres clubs européens en pinceraient pour le champion du monde argentin. Et alors qu’il dispose d’une clause libératoire à 120M€, le milieu de terrain de Benfica Lisbonne refuserait de partir cet hiver.

Enzo Fernandez a fait forte impression pendant le Mondial au Qatar avec l’Argentine de Lionel Messi. Au point où les performances du milieu de terrain de 21 ans auraient engendré de multiples intérêts des plus grands clubs européens dont le PSG. Cependant, alors qu’il est question de préparation d’offres de transferts de 130M€ de Chelsea et de 120M€ de la part de Manchester United et de Liverpool, une vérité éclate dans le feuilleton Fernandez, lui qui est contractuellement lié jusqu’en juin 2027 au Benfica Lisbonne.

Le Benfica Lisbonne ne compte pas vendre Enzo Fernandez cet hiver…

L’année dernière, pour un YouTubeur argentin, Enzo Fernandez avait révélé vouloir signer un jour au PSG. Pour autant, il se pourrait que cette opération ne se débloque pas dans les prochaines semaines à en croire Ben Jacobs. Sur son compte Twitter , le journaliste de CBS Sports a fait savoir que Benfica Lisbonne ne serait pas du tout emballé par l’idée de vendre Enzo Fernandez en milieu de saison alors que le club lisboète est encore engagé en Ligue des champions. Certes, la clause libératoire de 120M€ pourrait contraindre le Benfica à laisser filer Fernandez, mais ce n’est pas dans les plans du club portugais.

…et le compatriote de Messi ne forcera pas non plus son départ