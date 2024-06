Transferts - PSG : Mbappé a reçu une offre de 200M€

Jean de Teyssière

La saison du Real Madrid a été exceptionnelle. Les hommes de Carlo Ancelotti ont réussi un formidable triplé (Supercoupe d'Espagne, Liga et Ligue des Champions) malgré un effectif miné par les blessures. Surtout, ils vont signer Kylian Mbappé dans les prochaines heures. Le futur ex-joueur du PSG aurait pourtant pu signer en Arabie saoudite l'année dernière, mais il a refusé une offre de 200M€.

Le Real Madrid, fort de son succès en Ligue des champions face au Borussia Dortmund ce samedi, peut désormais s'atteler à son mercato. Les dirigeants madrilènes ont déjà enregistré la venue d'Endrick et devraient selon toute vraisemblance réussir à signer Kylian Mbappé. Comme annoncé par le10sport.com, Kylian Mbappé va devenir un joueur du Real Madrid, à moins d'un d'énorme retournement de situation.

Mbappé au Real Madrid, une question d'heures

Un peu moins d'un mois après l'annonce de son départ du PSG, Kylian Mbappé va devenir un joueur du Real Madrid. Le célèbre journaliste italien Fabrizio Romano a annoncé sur ses réseaux sociaux que le numéro 10 de l'équipe de France avait signé son contrat avec le club espagnol. Cette signature, qui devrait être officielle dans les prochaines heures marquera la fin d'un feuilleton long de plusieurs années.

Mbappé a refusé 200M€ venant d'Arabie saoudite

L'avenir de Kylian Mbappé aurait pu être différent. Durant l'été 2023, alors qu'il avait été placé dans le loft du PSG, le meilleur buteur de l'histoire du club parisien a reçu une offre XXL venant d'Arabie saoudite. D'après Fabrizio Romano, une proposition de plus de 200M€ était entre ses mains. Le champion du monde 2018 aurait même rencontré les dirigeants d'un club saoudien, dont le nom n'a pas filtré, mais il n'a pas donné suite à cette offre. Un an plus tard, le voilà qui portera le maillot de l'un des plus grands clubs du monde.