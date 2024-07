Transferts - PSG : Luis Enrique va enrager pour son mercato ?

Thomas Bourseau

Le mercato estival fermera ses portes le 30 août prochain en France. De quoi laisser le temps nécessaire à Luis Campos et Luis Enrique afin de bâtir un effectif à l’image du jeu souhaité par le coach du PSG. Nordi Mukiele ne serait pas une option sur laquelle l’Espagnol compte s’appuyer, mais ses émoluments seraient un frein à son départ du Paris Saint-Germain.

Force est de constater que Nordi Mukiele n’était pas vraiment la tasse de thé de Luis Enrique. Au fil de la saison, lorsqu’Achraf Hakimi n’était pas apte à être aligné par l’entraîneur du PSG dans son onze de départ, Carlos Soler l’a remplacé par moments et il en fut de même pour Warren Zaïre-Emery. Et pourtant, Mukiele était la plupart du temps disponible.

Nordi Mukiele n’a plus la cote à Paris

Pendant le mercato hivernal, le Bayern Munich sous l’impulsion de son ancien coach Thomas Tuchel se serait intéressé au profil de Mukiele. En échange, le Paris Saint-Germain aurait tenté d’inclure Joshua Kimmich dans la transaction, en vain. Au final, c’est sur Sacha Boey que le pensionnaire de Bundesliga a jeté son dévolu. Mukiele est resté à Paris, mais pourrait ne pas s’y éterniser.

Enrique n’en veut plus, Mukiele trop cher pour les Italiens ?

Selon les informations du Parisien, Luis Enrique n’aurait pas eu d’illumination concernant Nordi Mukiele et ne semblerait pas être en passe de revenir sur sa décision sur le temps de jeu du polyvalent défenseur français de 26 ans et sous contrat jusqu’en juin 2027 au PSG. Mukiele ne fait pas partie du projet sportif de Luis Enrique, certes. Néanmoins, son salaire refroidirait bien des clubs italiens, compliquant ainsi un prêt ou un transfert de Nordi Mukiele. Une nouvelle qui risque de ne pas plaire à Luis Enrique. Reste désormais à savoir quel plan d'action sera mis en place par l'entraîneur espagnol et le comité de direction du PSG à présent pour le cas Mukiele et quel sera le dénouement du feuilleton.