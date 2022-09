Foot - Mercato - PSG

Transferts - PSG : L’été prochain, Campos aura un choix à faire

Publié le 28 septembre 2022 à 05h15 par Thomas Bourseau

Parti en tant qu’agent libre du PSG à l’été 2019 pour la Juventus, Adrien Rabiot arrive au terme de son contrat au club bianconeri. De quoi donner des idées à sa mère, qui gère ses intérêts, Véronique Rabiot concernant un retour au Paris Saint-Germain. Luis Campos aura une grande décision à prendre.

Dès l’hiver 2019, en raison de son refus d’apposer sa signature sur le nouveau contrat proposé par la direction sportive du PSG emmenée par Antero Henrique à l’époque, Adrien Rabiot passait la deuxième partie de saison et ses derniers mois au PSG en tribunes.

Adrien Rabiot ne prolongera pas à la Juve

Libre de voler de ses propres ailes et semblant avoir la cote du côté de la Premier League, Adrien Rabiot signait cependant un contrat de quatre ans à la Juventus. À la dernière intersaison, il a été question d’un départ pour Manchester United et d’une arrivée de Leandro Paredes pour le remplacer. Finalement, Rabiot est resté à la Juve et Paredes l’y a rejoint.

La mère de Rabiot est emballée par un retour libre au PSG