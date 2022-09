Foot - Mercato - OM

OM : 7M€ arrivent pour McCourt

Publié le 28 septembre 2022 à 04h45 par Thibault Morlain

Ces derniers mois, Pablo Longoria était sous pression à l’OM. En effet, Frank McCourt lui avait f ait passer la consigne de faire rentrer de l’argent dans les caisses. Alors que l’Espagnol a réalisé quelques opérations lors du dernier mercato estival, cela ne serait pas terminé. Et bonne nouvelle pour les finances de l’OM, c’est un chèque de 7M€ qui pourrait prochainement arriver.

Aujourd’hui, les finances de l’OM ne sont clairement pas les meilleures. De plus, Frank McCourt ne voudrait plus forcément remettre la main à la poche et souhaiterait voir son club s’auto-suffire. Ainsi, c’est pour cela qu’il avait demandé à Pablo Longoria de réaliser certaines ventes cet été. Mais cela n’a pas été assez…

Mercato - OM : Une grosse décision bientôt prise pour le transfert de Milik ? https://t.co/U6HnDL3xAB pic.twitter.com/N07dVEG6gZ — le10sport (@le10sport) September 27, 2022

Milik a quitté l’OM…

Parmi les joueurs qui sont partis de l’OM cet été, on retrouve notamment Arkadiusz Milik. Plus forcément en odeur de sainteté, le Polonais était poussé vers la sortie et il a été prêté à la Juventus. Un choix payant puisque dans le Piémont, Milik réussit son début de saison.

… et pourrait rapporter un joli chèque