Foot - Mercato - PSG

PSG : Un transfert prend déjà forme pour l'été prochain

Publié le 27 septembre 2022 à 15h00 par Bernard Colas

Trois années et demie après son arrivée au PSG, Leandro Paredes a retrouvé la Serie A durant l’été en rejoignant la Juventus sous la forme d’un prêt avec option d’achat. Un nouveau défi pour l’international argentin qui ne regrette pas son choix, au point de s’imaginer sur le long terme à Turin.

Désireux de remodeler l’entrejeu du PSG, Christophe Galtier s’est séparé cet été d’Ander Herrera, Idrissa Gueye ou encore Leandro Paredes, recrutant dans le même temps Vitinha, Renato Sanches et Fabian Ruiz. Cette saison, Paredes évolue donc sous le maillot de la Juventus, alors que les deux clubs se sont entendus pour un prêt avec option d’achat estimée à 25M€ bonus compris, une somme qui pourrait refroidir les Bianconeri .

Mercato - PSG : Messi, Mbappé... Paredes passe aux aveux après son transfert https://t.co/5rbhO15xEs pic.twitter.com/3lqZeFoXi6 — le10sport (@le10sport) September 27, 2022

Paredes penserait déjà à son transfert à la Juventus

Comme l’explique La Gazzetta dello Sport , Leandro Paredes n’est pas certain de rester à la Juventus en fin de saison. Tout dépendrait en réalité des exigences du PSG pour son milieu argentin, qui s’imaginerait pour sa part rester à Turin. Le quotidien transalpin ajoute en effet que Leandro Paredes chercherait déjà à convaincre Angel Di Maria de rester à ses côtés en fin de saison, alors que le contrat d’ El Fideo arrive à expiration en juin 2023.

« Je pense que j'ai pris la bonne décision »