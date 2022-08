Foot - Mercato - PSG

PSG : Le rêve américain après le Qatar pour Lionel Messi ?

Publié le 11 août 2022 à 05h00 par Thomas Bourseau

L’Inter Miami après le Mondial au Qatar ? Le rêve américain serait à portée de main de Lionel Messi. Cependant, l’Argentin prévoirait de se focaliser sur son avenir une fois que le rideau sera tombé sur la Coupe du monde. Le FC Barcelone n’aurait pas encore bougé et le PSG lui proposerait de rempiler pour une pige supplémentaire.

Après un premier exercice en demi-teinte au PSG, Lionel Messi a pu faire une véritable préparation physique avec le club de la capitale et a également pu prendre part à l’intégralité de la pré-saison avec le PSG. Ce qui ne fut pas le cas l’été dernier. Et entre les trêves internationales et les propres indisponibilités de Messi, l’Argentin est passé à côté de sa saison qui fut bien loin de ses standards habituels au FC Barcelone. De quoi engendrer des rumeurs de transfert dès le printemps dernier.

Pas encore d’offre du Barça

Un retour au FC Barcelone à l’été 2023, soit au moment de l’expiration de son contrat ? C’est en effet le souhait affiché et assumé du président du Barça , à savoir Joan Laporta, à plusieurs reprises ces dernières semaines. Cependant, d’après les informations divulguées par le journaliste Guillem Balague, il n’y aurait eu aucune offre du FC Barcelone pour le moment.

Mercato - PSG : Le retour de Lionel Messi, l'énorme mission de Laporta https://t.co/bgDjP1ye4P pic.twitter.com/xuBCchKCTu — le10sport (@le10sport) August 10, 2022

Le PSG offre une prolongation, l’option Inter Miami, Messi tranchera après le Mondial

En novembre prochain aura lieu la Coupe du monde au Qatar qui sera quoi qu’il arrive un point culminant de la carrière de Lionel Messi puisqu’elle pourrait être synonyme de sacre ou de dernier Mondial avec l’Albiceleste pour l’Argentin. Selon Guillem Balague, Messi ne prendra aucune décision pour son avenir avant la fin de la Coupe du monde. Le PSG aurait déjà proposé à Lionel Messi de prolonger son contrat d’une saison lorsque l’option Major League Soccer serait à sa disposition pour rejoindre la franchise de David Beckham : l’Inter Miami.