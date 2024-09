Transferts - OM : Voici la star qui a échappé à De Zerbi !

Thomas Bourseau

Pablo Longoria a pu se servir d’une carte maîtresse à plusieurs reprises pendant le mercato estival afin de persuader tel ou tel joueur de déposer ses valises à l’Olympique de Marseille : Roberto De Zerbi. Le coach de l’OM n’a cependant pas pu éviter le départ de Pierre-Emerick Aubameyang. Explications.

Roberto De Zerbi a été particulièrement inspiré pendant le mercato estival, son premier en tant que coach de l’OM. Comme il le confiait à L’Équipe en interview à la mi-août, le technicien italien avait pris son téléphone afin de donner un coup de main à son président Pablo Longoria et son conseiller sportif Medhi Benatia dans les dossiers Mason Greenwood et Elye Wahi.

«Pierre-Emerick Aubameyang, je ne voulais pas qu'il parte»

Cependant, bien que Roberto De Zerbi ait souvent été une des raisons qui ont poussé certaines recrues à choisir l’OM plutôt qu’un autre club, l’entraîneur n’a pas pu empêcher le départ de la star de la saison dernière. « Pierre-Emerick Aubameyang (35 ans), je ne voulais pas qu'il parte. Mais j'ai accepté sa décision quand j'ai compris sa volonté ».

«Je ne fais pas attention à l'âge d'un joueur»

Pierre-Emerick Aubameyang (35 ans) a signé à Al-Qadsiah courant juillet et a été remplacé numériquement par Elye Wahi (21 ans). Mais l’âge n’est pas du tout un critère de recrutement pour Roberto De Zerbi. « Je ne fais pas attention à l'âge d'un joueur, je regarde plutôt s'il a du caractère, s'il est bon ou pas. Il y a des jeunes qui ont du caractère, et des plus vieux qui sont bons mais qui ont peur. À Brighton, j'avais Adam Lallana et James Milner qui avaient presque mon âge, et ils étaient des exemples en tant que professionnels ».