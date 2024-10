Transferts - OM : Plus qu’une question de temps pour Pogba ?

Thomas Bourseau

Le feuilleton Paul Pogba anime l’actualité mercato depuis le début du mois d’octobre et la diminution de sa suspension. L’OM se verrait bien accueillir le champion du monde tricolore lorsque le principal intéressé ne semble pas être du tout contre une telle éventualité au vu de ses propos des dernières heures.

En mars 2025, Paul Pogba sera de retour sur les terrains de football grâce à la réduction de sa suspension pour dopage par le biais du Tribunal Arbitral du Sport. Patrice Evra a affirmé début octobre qu’il prévoyait de contacter Medhi Benatia afin de lui signifier qu’il faudrait qu’il recrute Pogba dont l’avenir à la Juventus s’obscurcit.

Pogba - PSG : Luis Enrique a déjà lâché sa réponse https://t.co/OIr1YmLxG3 pic.twitter.com/sQib4fMWZW — le10sport (@le10sport) October 19, 2024

«Aujourd’hui, c’est trop tôt de dire ça»

Cette semaine, Patrice Evra a assuré avoir eu le conseiller sportif de l’OM au téléphone et qu’il n’a pas caché son intérêt pour Paul Pogba. En interview pour Free Foot, le principal intéressé a évoqué une question de timing. « Est-ce possible de rejoindre l’OM ? Oh, c’est Tonton Pat (ndlr Patrice Evra) donc il l’a dit rigolant vu que Medhi (ndlr Benatia) est un très bon ami à lui. Ils ont joué ensemble et Pat aussi a joué à Marseille. Mais aujourd’hui, c’est trop tôt de dire ça ».

«Je suis sous contrat»

Paul Pogba n’écarte donc pas cette possibilité, mais compte respecté ses engagements avec la Juventus, contractuellement lié jusqu’en juin 2026 avec le club turinois. « Je suis sous contrat, un contrat que je respecte encore avec la Juventus. Je suis full focus à la Juve et c’est tout ».