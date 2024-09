Transferts - OM : «J’ai donné ma parole», il raconte tout !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Recruté par l'OM en 1997 alors qu'il était libre de tout contrat, Frédéric Brando avait l'embarras du choix après son aventure au Havre. Et l'ancien milieu de terrain révèle d'ailleurs avoir été contacté par Guy Roux en personne, qui souhaitait le faire signer à l'AJ Auxerre. Mais Brando avait déjà donné sa parole à l'OM et n'a pas changé de position.

Son nom ne vous dit peut-être rien, mais il parlera au plus anciens supporters de l'OM : Frédéric Brando était milieu de terrain dans les rangs du club phocéen entre 1997 et 2001, à l'époque notamment de Rolland Courbis et de la finale de Coupe UEFA contre Parme (défaite 3-0, en 1999). Dans un entretien accordé L'EQUIPE, Brando révèle qu'il aurait pu finalement ne jamais porter le maillot de l'OM puisqu'il avait d'autres sollicitations sur le mercato.

Rabiot : L'OM a conclu un pacte avec Deschamps ? https://t.co/LxzvV8Z0iV pic.twitter.com/kuS5z4BsKf — le10sport (@le10sport) September 21, 2024

« Un appel touchant, mais j'avais déjà donné ma parole »

« Un jour, Guy Roux appelle chez moi au Havre, à 8 heures du matin, et me propose de venir à Auxerre (1997). Il entend mon fils de six mois pleurer :"Ah, je vois que vous avez un petit... c'est bien, ça va vous éviter de courir...

- C'est-à-dire ?

- De courir les filles, pas sur le terrain !"

Un appel touchant, mais j'avais déjà donné ma parole à Marseille », révèle l'ancien joueur de l'OM.

Un grand souvenir de Courbis

Et Brando poursuit en évoquant le glorieux souvenir de son entraîneur de l'époque à l'OM : « Rolland Courbis m'a initié à l'exigence du haut niveau. Avec lui j'ai découvert l'Europe, les matches à pression. Il m'a aussi appris à relativiser l'enjeu. À Bologne (demi-finales retour de C3 en 1999, 0-0 à l'aller), on avait joué aux cartes jusqu'à minuit-1heure, la veille du match. Dans sa causerie à l'hôtel, après la tactique, il passe à la dimension humaine », explique-t-il.