Foot - Mercato - OL

OL : Coup dur pour le mercato et les finances d’Aulas

Publié le 25 juillet à 15h30 par Guillaume de Saint Sauveur

Désireux de se séparer de Jérôme Boateng qui n’a pas vraiment convaincu sur le plan sportif depuis son arrivée et dont le salaire pèse sur les finances de l’OL, Jean-Michel Aulas ne parvient pas à se débarrasser du défenseur allemand. Et pour cause, ce dernier n’envisage pas de départ.

Il y a près d’un an, l’OL réussissait un coup très ambitieux sur le marché des transferts en officialisant l’arrivée de Jérôme Boateng, le robuste défenseur allemand de 33 ans qui venait d’arriver au terme de son contrat avec le Bayern Munich. Comme ce fut le cas avec Xherdan Shariqi, recruté à peu près au même moment en provenance de Liverpool pour 6M€, Jean-Michel Aulas souhaitait apporter des éléments d’expérience pour guider les jeunes de l’OL, mais rien ne s’est passé comme prévu pour ces deux joueurs.

Info @le10sport Jason Denayer a signé son contrat ce matin avec le Torino !Il arrive libre de tout contrat depuis la fin de son bail avec l'OL #Mercato #OL #Torino — Alexis BERNARD (@AlexisBernard10) July 20, 2022

Boateng n’a jamais convaincu

En effet, entre ses soucis judiciaires et ses prestations relativement décevantes sur le terrain avec l’OL, Jérôme Boateng n’a pas été l’excellente pioche espérée par Jean-Michel Aulas. Un cas d’autant plus problématique que le robuste défenseur allemand, engagé jusqu’en 2023, est l’un des salaires qui pèsent le plus sur les finances de l’OL puisqu’il perçoit 350 000€ bruts par mois. Autant de raisons qui ont donc poussé Aulas à envisager de se séparer du flop Boateng, comme il l’avait fait l’hiver dernier avec Shaqiri, refourgué à Chicago pour 7M€. Mais la manœuvre est plus compliquée avec le défenseur central.

« Je me prépare pour la saison »

Interrogé dans les colonnes de Kicker ce lundi, Jérôme Boateng évoque sa situation personnelle plutôt délicate à l’OL en cette période de mercato, et l’ancien joueur du Bayern Munich reste serein : « Pour l'instant, je me prépare normalement pour la saison. Je suis heureux de pouvoir enfin effectuer une préparation complète, je me sens très bien, je suis en forme et très motivé. C'est une situation de départ très différente pour moi de celle de l'année dernière. Je me sens en pleine forme et je sais que je peux jouer à haut niveau. Tant que l'on s'entraîne bien, cela ne fait aucune différence que l'on ait 30 ou 33 ans. Je veux continuer à me mesurer aux meilleurs et j'ai quelques bonnes années devant moi », confie Boateng.

Boateng n’exclut pas de quitter l’OL