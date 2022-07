Foot - Mercato - ASSE

ASSE : Annoncé à l’ASSE, il pousse un coup de gueule

Publié le 25 juillet à 14h15 par Thibault Morlain

En pleine reconstruction, l’ASSE est très active sur le marché des transferts. Plusieurs recrues ont déjà rejoint l’effectif de Laurent Batlles et d’autres devraient suivre durant les semaines à venir. Le nom de Florian Tardieu a notamment été associé aux Verts. Le joueur de Troyes n’a d’ailleurs pas manqué de répondre aux rumeurs à son sujet, et il a haussé le ton.

Ancien entraîneur de Troyes, Laurent Batlles n’hésite pas à piocher du côté de l’ESTAC pour renforcer l’ASSE cet été. Ainsi, depuis l’ouverture du mercato, Jimmy Giraudon et Dylan Chambost sont arrivés de l’Aube. Et cela pourrait ne pas être terminé. Actuellement à Troyes, Florian Tardieu est lui aussi annoncé dans le viseur de l’ASSE. Des rumeurs qui agacent toutefois le principal intéressé.

« Je ne prends plus la tête »

Annoncé à l’ASSE, Florian Tardieu s’est confié à L’Est Eclair à propos des rumeurs le concernant. « Je ne prends plus la tête. Au début , j’étais là à répondre à droite à gauche. Maintenant, je suis là, je m’entraîne, je fais mes matches et je ne me pose pas de question. Je suis bien ici et ce qu’il se passera, eh bien ça se passera ! En tout cas je ne triche jamais sur le terrain », a notamment expliqué le joueur de Troyes.

« C’est un peu chiant »