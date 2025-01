Transferts - Officiel : Après le PSG, la folie à 75M€ !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

En quête de renforts pour redresser sa saison, Manchester City a finalisé l'acquisition d’Omar Marmoush, l’attaquant égyptien débarquant de l’Eintracht Francfort pour 75 millions d'euros. La formation anglaise se montre active en ce mois de janvier après les recrutements d’Abdukodir Khusanov (RC Lens) et Vitor Reis (Palmeiras).

Manchester City est toujours malade. Après avoir mis fin à sa série noire en Premier League avec 3 victoires et 1 nul sur les quatre dernières journées, la bande à Pep Guardiola s’est inclinée sur la pelouse du Parc des Princes face au PSG (4-2), et ce malgré son avance au score au début de la seconde période grâce à des buts de Jack Grealish (50e) et Erling Haaland (53e). Réticent aux changements lors du dernier mercato estival, Pep Guardiola n’a pas d’autres choix que d’accueillir des renforts en ce mois de janvier pour se relancer lors de la seconde partie de saison.

Le gros mercato de Manchester City

Après avoir officialisé les arrivées d’Abdukodir Khusanov (RC Lens) et Vitor Reis (Palmeiras), Manchester City a officialisé ce jeudi matin le recrutement d'Omar Marmoush, s'engageant pour quatre ans et demi, soit jusqu'en juin 2029.

Omar Marmoush a signé

« C’est un jour que je n’oublierai jamais, a savouré Omar Marmoush, rapporté par le site du club. Signer pour Manchester City, l’une des meilleures équipes du monde, est un sentiment incroyable. Je suis ravi, ma famille est très fière et nous sommes tous très heureux d’être ici à Manchester. Avec Pep, son staff technique et les installations de classe mondiale, les joueurs ont tout ce dont ils ont besoin pour progresser. C'était vraiment intéressant pour moi quand j'ai eu la chance de venir ici. Et je ne peux pas nier que je veux aussi gagner des trophées. City est le club le plus titré d’Angleterre depuis de très nombreuses années, donc je sais que je rejoins un environnement et une culture gagnants. Je veux apprendre du staff et de mes coéquipiers, et je veux devenir un membre précieux de cette équipe gagnante. J’ai vraiment hâte de commencer, de rencontrer les autres joueurs et de montrer aux fans de Manchester City ce dont je suis capable. » Un joli de consolation pour Pep Guardiola au lendemain de la défaite contre le PSG.