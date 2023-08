Transferts : L’OM prépare une surprise à 0€

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Pablo Longoria l'a annoncé à de nombreuses reprises. A moins d'un départ, le mercato olympien est terminé. Pourtant en coulisses, le président de l'OM s'activerait pour dénicher un milieu de terrain, alors qu'aucun transfert n'a été annoncé. Récemment, le dirigeant espagnol se serait entretenu avec Haris Belkebla, libre de tout contrat.

Ces derniers jours, Pablo Longoria a enchaîné les conférences de presse pour annoncer ses recrues. Preuve si l'en est que l'OM s'est montré actif durant ce mercato. Mais le président marseillais l'assure, il va diminuer la cadence. « Actuellement, si on est franc et qu'on analyse l'effectif, à part au poste de latéral droit, on est complets. On a toutes les positions doublées. Je considère qu'on est complets sauf s'il y a des sorties de joueurs » a lâché Pablo Longoria.

Un milieu de terrain recherché ?

Mais comme annoncé par Foot Mercato , la prestation décevante de l'OM en Ligue des champions face au Panathinaikos encouragerait Pablo Longoria à recruter un milieu de terrain expérimenté. Ces derniers jours, le dirigeant se serait entretenu avec un joueur libre de tout contrat.

Belkebla approché par l'OM

Sans club depuis son départ du Stade Brestois en juillet dernier, Haris Belkebla aurait été proposé à l'OM. Certaines rumeurs évoquent même des discussions actives entre le milieu de terrain algérien et la direction marseillaise. Affaire à suivre...