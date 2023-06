Transferts : L’OM lâche 32M€, le boss valide

Jean de Teyssière

Lors du mercato hivernal, l'Olympique de Marseille a battu un record, celui du plus gros transfert de son histoire. L'heureux élu se nomme Vitinha et a débarqué à l'OM en provenance du SC Braga pour 32M€, mais celui-ci a déçu en ne marquant que deux buts en six mois. Malgré tout, il garde la confiance de son président, Pablo Longoria.

Pablo Longoria est un homme qui aime se montrer actif sur le marché des transferts. Cet hiver, le président de l'OM s'est activé pour renforcer son équipe en vue du sprint final. Le recrutement n'a pas permis aux hommes de Igor Tudor de tenir tête au PSG et surtout au Racing Club de Lens puisqu'ils ont terminé à la troisième place du championnat. Pourtant, Vitinha a notamment posé ses valises dans la cité phocéenne pour 32M€ bonus compris, une arrivée qui n'a pas encore porté ses fruits.

« Vitinha a toutes les caractéristiques que l'on recherche »

En conférence de presse, Pablo Longoria a évoqué le cas Vitinha, le président de l'OM restant optimiste pour l'attaquant portugais malgré ses premiers mois compliqués : « Je suis confiant. Vitinha a toutes les caractéristiques que l'on recherche comme attaquant, la profondeur, la capacité de finir et celle de travailler défensivement. Tous les candidats l'apprécient. Il faut de l'adaptation. Vitinha est arrivé un jeu, a joué un dimanche et ensuite il a été dans la rotation. Je respecte les décision d'un entraineur mais un attaquant doit avoir de la confiance, en plus quand c'est la première expérience d'un Portugais dans un autre pays. »

« Il y avait la concurrence d'Alexis et cela a été compliqué »