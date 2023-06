Messi bientôt convaincu par une vieille connaissance du PSG ?

Thomas Bourseau

Lionel Messi a plié bagage après le dernier match de la saison du PSG samedi dernier. Annoncé proche de la Saudi Pro League, Messi pourrait finalement prendre le chemin de l’Inter Miami, copropriété de David Beckham…

Lionel Messi sur le départ du PSG ? C’était la question qui animait les derniers mois de l’actualité du club de la capitale. Depuis samedi dernier et le communiqué du Paris Saint-Germain, le suspense n’est plus puisque il a été annoncé que le contrat de Messi qui expirera le 30 juin prochain ne sera pas prolongé. Lionel Messi va donc devenir agent libre pour… revenir au FC Barcelone ?

L’Arabie saoudite pour Lionel Messi ?

D’après The Athletic , un éventuel retour de Lionel Messi au Barça ne serait plus une option chaude tant les problèmes économiques du FC Barcelone et la volonté du joueur d’être fixé très rapidement sur son avenir compliqueraient l’opération. Le média souligne la piste Al-Hilal qui prendrait de plus en plus d’ampleur. D’autant plus que le septuple Ballon d’or serait de plus en plus emballé par la Saudi Pro League qui lui proposerait un contrat en or à 400M€ par an.

Lionel Messi insulté, le PSG hallucine https://t.co/HNNwUo8is7 pic.twitter.com/OU8ILwSJjI — le10sport (@le10sport) June 5, 2023

Une offre de l’Inter Miami ? Le clan Messi a annoncé la couleur