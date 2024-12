Transferts : Le PSG vend la mèche pour Salah ?

Pierrick Levallet

Une folle rumeur est venue agiter le mercato du PSG ces derniers jours. En fin de contrat avec Liverpool à l’issue de la saison, Mohamed Salah n’a toujours pas prolongé et a été annoncé du côté des Rouge-et-Bleu. Et dans les coulisses, le club de la capitale semble avoir vendu la mèche pour le transfert libre de l’international égyptien.

Le mercato du PSG commence à s’emballer. Alors que le mois de janvier approche, le club de la capitale semble déjà préparer son recrutement pour l’été prochain. Et dans cette optique, une folle rumeur a agité le marché des transferts ces derniers jours. Mohamed Salah, en fin de contrat avec Liverpool en juin prochain, a été annoncé du côté des Rouge-et-Bleu.

Mercato : Une révolution est annoncée, le PSG calme tout le monde https://t.co/PK8EwAmzkm pic.twitter.com/KWKrRNh4Ya — le10sport (@le10sport) December 2, 2024

Salah flambe depuis le début de saison

Il n’en fallait pas plus pour mettre le feu au mercato du PSG. Mohamed Salah a réalisé une excellente première partie de saison avec Liverpool (13 buts et 11 passes décisives en 20 matchs toutes compétitions confondues). L’ailier droit de 32 ans répond surtout présent dans les grands rendez-vous et serait donc peut-être ce qui manque au PSG pour franchir un cap.

Le PSG continue de penser à lui

La rumeur a toutefois été démentie par plusieurs sources. Mais au PSG, on ne peut pas s’empêcher de penser à Mohamed Salah. « Qui n’aime pas Mohamed Salah ? » peut-on notamment entendre du côté du Campus à Poissy d’après les informations du Parisien. Reste maintenant à voir si le pensionnaire de la Ligue 1 tentera d’aller le chercher l’été prochain.