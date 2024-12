Mercato - PSG : Mohamed Salah a menti ?

Thomas Bourseau

Le PSG n’a toujours pas remplacé Kylian Mbappé, mais pourrait y parvenir l’été prochain avec Mohamed Salah. La star de Liverpool est en fin de contrat sur les bords de la Mersey et quittera Anfield si sa situation n’évoluait pas. Elle ne progresse pas d’après ses propos, mais il se trouve que l’Egyptien ait menti selon la presse allemande.

Mohamed Salah va souffler sa 33ème bougie en juin prochain. En parallèle, il sera temps pour lui de se lancer un nouveau challenge ailleurs au vu de sa situation contractuelle à Liverpool où il se trouve dans sa huitième et dernière saison chez les Reds. La chance du PSG ?

Le PSG intéressé par Mohamed Salah : «J'ai l'impression que j'ai tendance à partir plutôt qu'à rester»

Si l’on en croit les informations d’une source proche du dossier qui s’est confiée à L’Équipe, Mohamed Salah ferait l’objet de discussions entre ses représentants et le PSG. S’engager en faveur du club parisien ne serait certainement pas impossible en l’état. D’autant plus que les échanges avec les Reds n’avancent pas du tout pour sa prolongation de contrat.

« Nous sommes presque en décembre et je n'ai encore reçu aucune offre pour continuer à travailler au club. J'ai l'impression que j'ai tendance à partir plutôt qu'à rester ».

«Nous sommes en décembre et je n'ai encore rien entendu concernant mon avenir»

« J'ai passé de nombreuses années ici, et il n'y a pas de club comme celui-ci. En fin de compte, la décision ne dépend pas de moi. Comme je l'ai déjà dit, nous sommes en décembre et je n'ai encore rien entendu concernant mon avenir ». a confié Mohamed Salah il y a plusieurs jours. Cependant, à en croire les sources de Florian Plettenberg, les négociations entre Liverpool et le clan Salah iraient bon train. Quand bien même aucun accord ne soit proche d’être signé. L’attaquant égyptien pourrait donc avoir menti en affirmant qu’il n’a pas du tout eu vent d’un tel sujet de la part de Liverpool.