Transferts : Le PSG plombé pour deux attaquants ?

Benjamin Labrousse

Ce n’est plus un secret, le PSG pourrait prochainement partir à l’assaut d’un nouvel avant-centre. Alors que Benjamin Sesko était ciblé, ce dernier a prolongé avec le RB Leipzig. Également à la recherche d’un avant-centre cet été, Arsenal lorgnerait actuellement deux pistes associées au club parisien ces derniers mois. Explication.

Le mercato estival du PSG pourrait être marqué par l’arrivée d’un nouvel avant-centre. Le club de la capitale, malgré les recrutements de Gonçalo Ramos et de Randal Kolo Muani l’été dernier (170M€ auront été dépensés pour les deux buteurs) souhaite recruter un nouveau numéro 9. Ainsi, depuis plusieurs mois, les noms de certains attaquants ont été associés au PSG, comme cela a été le cas avec Benjamin Sesko.

Vers une bataille PSG - Arsenal pour ces deux attaquants ?

Toutefois, ce mercredi, la prolongation du Slovène a été officialisée par le RB Leipzig, et cela pourrait rebattre les cartes sur le marché des transferts, alors qu’Arsenal était également dans le coup pour l’avant-centre de 21 ans. Tous deux à la recherche de buteurs cet été, Arsenal et le PSG pourraient ainsi convoiter les mêmes pistes. Car, si ces derniers mois, Paris s’est intéressé à Joshua Zirkzee ou encore à Viktor Gyökeres, les Gunners seraient dans le coup pour les joueurs de Bologne et du Sporting CP.

L’échec Benjamin Sesko rebat les cartes du mercato