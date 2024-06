Transferts - OM : Conceiçao victime d’une trahison ?

Thomas Bourseau

L’Olympique de Marseille semble être sur le point de boucler la venue de Sergio Conceiçao. Cela ne serait plus qu’une question de temps à présent, mais ces derniers jours n’ont pas été faciles pour le Portugais, « trahi » par son adjoint de la dernière décennie à Porto comme souligné par L’Équipe. Explications.

Sergio Conceiçao a effectué 7 saisons au FC Porto et a notamment fini sur une victoire en Coupe du Portugal face au Sporting Lisbonne le 26 mai dernier (2-1). Malgré une prolongation de contrat particulièrement récente jusqu’en juin 2028 poussée par l’ex-président Pinto Da Costa, l’accession à la présidence du club signée André Villas-Boas a précipité le départ du technicien portugais.

Sergio Conceiçao remplacé à Porto par son adjoint de longue date

Direction l’OM pour Sergio Conceiçao qui serait en passe d’être convaincu par le club phocéen à en croire les informations de L’Équipe qui font écho à l’exclusivité du 10sport.com datant du 21 mai dernier et d’un rendez-vous entre le président Pablo Longoria et Conceiçao pour qu’il dépose ses valises à l’Olympique de Marseille. En parallèle, l’ex-entraîneur du FC Nantes se serait senti trahi par Vitor Bruno. En effet, son adjoint de plus d’une décennie (13 ans plus précisément), a été sélectionné par le FC Porto pour le remplacer sur le banc de touche.

Mercato : Deal à 25M€, l’OM se laisse encore une chance https://t.co/fi5pzRuoXc pic.twitter.com/4wisAKesw0 — le10sport (@le10sport) June 12, 2024

La déception Bruno à Porto digérée, place à l’OM ?

Ce coup bas du point de vue de Sergio Conceiçao aurait particulièrement ralenti le processus de la rupture de son contrat au FC Porto tant il fallait digérer la nouvelle. Mais depuis peu, Conceiçao est bien libre de tout contrat et de s’engager avec le club de son choix. L’OM ? Depuis son lieu de vacances, Sergio Conceiçao aurait pesé le pour et le contre d’une aventure à la tête de l’effectif du club phocéen et des divers problèmes à aborder puis à résoudre en interne. L’Olympique de Marseille a fait preuve de patience ces dernières semaines et elle semble être en passe d’être récompensée.