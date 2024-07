Transferts : Le PSG plombé en Allemagne pour son prochain crack ?

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Toujours à la recherche d’éléments prometteurs afin de renforcer son effectif, le PSG est actuellement sur les traces de Dean Huijsen. Le défenseur central de 18 ans est très apprécié par le club parisien, mais également par d’autres clubs européens. D’ailleurs, la Bundesliga pourrait être le gros rival des Rouge et Bleu dans ce dossier. Explication.

Le mercato estival du PSG devrait considérablement se décanter au cours des prochains jours. Après s’être montré plutôt discret jusque-là, le club de la capitale souhaite accélérer au niveau de plusieurs dossiers, et se rapproche de jour en jour des signatures de Désiré Doué (Rennes), de João Neves (Benfica), ou encore de Victor Osimhen (Naples). Cependant, Paris souhaite également un renfort défensif.

Le PSG convoite Dean Huijsen

Et si dans ce secteur de jeu, Leny Yoro était la grande priorité, le prodige du LOSC s’est finalement engagé en faveur de Manchester United. Un coup dur pour le PSG qui ne s’avoue pas vaincu pour autant, et qui cible désormais Dean Huijsen de la Juventus. Le joueur de 18 ans sort d’une belle saison en prêt du côté de l’AS Rome, et se voit donc convoité par le club parisien, mais également par plusieurs clubs allemands.

De gros clubs allemands sur les traces du joueur

A en croire les dernières indiscrétions de la Gazzetta Dello Sport, de nombreux clubs de Bundesliga pourraient jouer un sale tour au PSG dans ce dossier. En effet, le quotidien transalpin annonce qu’à la fois Wolfsburg, Stuttgart, le Borussia Dortmund, et le Bayer Leverkusen apprécient beaucoup son profil, et pourraient tenter de le recruter cet été. A suivre...