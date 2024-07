Mercato : Le PSG a identifié ses trois priorités !

La rédaction

Avec le départ de Kylian Mbappé, le PSG s'est fixé une priorité pour cet été : recruter un attaquant de gros calibre. Tout ne paraît pas simple pour les pensionnaires du Parc des Princes, qui semblent notamment avoir échoué dans le dossier Khvicha Kvaratskhelia. Deux autres pistes sont activées à Paris : Victor Osimhen et Désiré Doué.

Kylian Mbappé parti, laissant un sacré vide sur le front de l’attaque, le PSG se retrouve presque obligé de recruter un élément capable de remplacer le Bondynois. Depuis quelques semaines, de nombreux noms sont associés au club de la capitale. Et effectivement, les Champions de France seraient bien sur les traces de trois joueurs en particulier.

Mercato : Un joueur du PSG veut partir, il fait une annonce https://t.co/ZHbu19ckNc pic.twitter.com/8txzeD3WmS — le10sport (@le10sport) July 20, 2024

Victor Osimhen, Khvicha Kvaratskhelia et Désiré Doué

D’après les informations de Sky Sports News, le PSG aurait coché le nom de trois joueurs : Victor Osimhen, Khvicha Kvaratskhelia et Désiré Doué. La source britannique ne précise cependant pas vers quel élément se dirige la préférence des Parisiens, et si les Rouge et Bleu seraient capables de recruter au moins deux des joueurs de leur short-list.

Le PSG rembarré pour Khvicha Kvaratskhelia

Si le PSG se trouve bien sur les traces de Khvicha Kvaratskhelia, le Géorgien semble être une cible particulièrement difficile à aller chercher pour les pensionnaires du Parc des Princes. Lors de la présentation d’Antonio Conte, Aurelio De Laurentiis avait déclaré : « Il n’y a pas de problèmes avec Kvaratskhelia, il est sous contrat et nous lui proposerons un nouveau contrat. Je ne vois aucun problème. […] Si quelqu’un contactait Kvaratskhelia sans y être autorisé et qu’il préside l’ECA, nous pourrions le rappeler à l’ordre. » Pour ce qui est de Victor Osimhen et Désiré Doué, la porte semble toujours ouverte.