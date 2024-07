Le clan Mbappé déjà de retour en France ?

Arnaud De Kanel

Malgré le départ de Kylian Mbappé au Real Madrid, le clan du capitaine des Bleus reste attentif à ce qui se passe en France. Ethan a d’ailleurs rejoint le LOSC mais la famille Mbappé aurait également pour projet de racheter le SM Caen, pensionnaire de Ligue 2, selon Daniel Riolo.

Depuis que Kylian Mbappé s'est révélé au grand public, sa famille a su se tailler une place de choix dans le paysage du football français. Récemment, sa mère a même lancé une agence de conseil pour footballeurs, témoignant de l'ambition et de l'influence grandissantes de la famille Mbappé. Mais cette initiative ne semble être qu'un début : la famille vise désormais l'acquisition d'un club de Ligue 2, cherchant à étendre encore davantage son empreinte dans le paysage footballistique français.

La famille Mbappé intéressée par le SM Caen ?

Dans l’After Foot, Daniel Riolo a en effet révélé que la famille Mbappé cherchait à acquérir le SM Caen. « Ils veulent racheter le club de Caen... Ils veulent se multiplier façon entreprise américaine. On a un joueur qui est une star, un autre pas star qui est à Lille, on veut un club de foot à nous, on veut une agence d'agents... Personnellement je m’en fous. Mais j’ai été très étonné quand j’ai su ça », a déclaré le journaliste sur les ondes de RMC. Fayza Lamari est d’ailleurs revenue sur cette rumeur.

Fayza Lamari confirme

« Caen, Nîmes, des clubs étrangers… Oui, Kylian aime beaucoup le football. Mais ça fait partie d’investissements comme d’autres. Pour le moment, il n’y a pas grand-chose, on prospecte. On discute avec plusieurs entités. Dès que c’est Kylian, ça prend une autre dimension. Mais Caen, c’est une belle région vous savez… (rires) », a déclaré la mère de Kylian Mbappé dans un entretien accordé au Parisien. La famille Mbappé est donc bel et bien intéressé par le rachat d’un club français. Reste à voir sur quelle entité se tournera le clan Mbappé désormais !