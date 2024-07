Mercato - PSG : Un contrat en or est dégainé pour oublier Mbappé !

Axel Cornic

Ça fait plusieurs semaines déjà que Kylian Mbappé est parti, mais on attend toujours son remplaçant au Pais Saint-Germain. Et il pourrait débarquer en cette fin du mois de juillet, puisqu’en Italie on annonce des avancées significatives dans les discussions avec le Napoli pour Victor Osimhen, véritable obsession d’un Luis Campos qui l’a côtoyé par le passé au LOSC.

On connait l’identité de celui qui pourrait bien devenir la nouvelle grande star du PSG. Il s’agit de Victor Osimhen, que Luis Campos avait essayé de recruter coute que coute l’été dernier comme nous vous l’avons révélé sur le10sport.com, sans succès.

Le PSG veut Osimhen...

Depuis quelques jours, ça semble s’être animé autour de l’attaquant nigérien, avec le PSG qui discuterait avec le Napoli pour essayer de baisser sa clause de départ. Elle est actuellement fixée à 130M€ et si pour le moment le président Aurelio De Laurentiis résiste encore, Mediaset laisse entendre qu’un terrain d’entente pourrait être trouvé autour des 100M€.

Qui pourrait devenir le joueur le mieux payé au club !

En tout cas, le PSG semble déjà avoir tout réglé avec le joueur ! D’après les informations du médias italien, Victor Osimhen devrait toucher un salaire de 14M€ par an à Paris, soit 4M€ de plus que ce qu’il gagne actuellement au Napoli. Mais ce salaire pourrait surtout faire de lui le joueur parisien le mieux payé de l’effectif, devant notamment Marquinhos et Ousmane Dembélé.