Transferts : Le PSG impliqué dans une injustice sur le mercato ?

Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, le PSG ne négocie pas pour la venue de Victor Osimhen cet été. L’avant-centre de Naples se rapproche donc d’un départ vers Chelsea, qui devrait débourser une somme importante pour le recruter. Pour Stan Collymore, cela va engendrer beaucoup de pression autour du Nigérian, et ce dernier a dénoncé une certaine injustice en ce sens.

Le mercato estival du PSG va prochainement s’accélérer. Si des renforts sont attendus en défense et au milieu de terrain, la venue d’un nouvel avant-centre n’est pas d’actualité pour Paris. Si ces dernières semaines, le nom de Victor Osimhen est fortement revenu du côté du club parisien, le10sport.com vous a révélé en exclusivité que l’avant-centre de Naples n’était pas une option concrète pour le club francilien, qui va compter sur Gonçalo Ramos et sur Randal Kolo Muani la saison prochaine.

Direction Chelsea pour Osimhen

Pourtant, Victor Osimhen était intéressé par une arrivée au PSG. Désormais, l’attaquant de 25 ans semble davantage se diriger vers une arrivée à Chelsea, qui va lâcher une grosse indemnité de transfert pour le recruter. Pour l’ancien attaquant de Liverpool Stan Collymore, le prix que vont lâcher les Blues vont mettre dans ce dossier va porter injustement préjudice à Victor Osimhen au sein du club londonien.

« Les chiffres ahurissants exercent sur lui une pression et des attentes injustes »

« À ce stade de la fenêtre, on aurait pu s'attendre à ce qu'un certain nombre de clubs battent leurs records de transfert, mais ce n'est pas le cas, alors tout d'un coup, nous revenons à l'espèce d'exception du milieu à la fin des années 90. La signature d'un grand nom qui ne se contentera pas de nous divertir, mais qui deviendra également l'image de marque de son club et de toute la Premier League. Cela pourrait bien être le cas de Victor Osimhen si la rumeur de son transfert à Chelsea se concrétise, car les chiffres ahurissants exercent sur lui une pression et des attentes injustes », a lâché l’ex-international Anglais auprès de CaughtOffside.