Transferts : Le PSG au coeur d’une bataille à 35M€ ?

Pierrick Levallet

Le PSG devrait encore vivre un été mouvementé sur le mercato. Le club de la capitale ne devrait pas seulement se contenter de l’arrivée de Matvey Safonov. Les dirigeants parisiens veulent mettre la main sur un nouvel élément offensif pour remplacer Kylian Mbappé. Le nom de Crysencio Summerville a alors été évoqué. Mais il va falloir livrer bataille pour recruter le joueur de Leeds United.

La succession de Kylian Mbappé au PSG promet d’animer le mercato au cours des prochaines semaines. Le club de la capitale souhaite offrir de nouvelles solutions à Luis Enrique dans tous les secteurs. Les dirigeants parisiens veulent notamment recruter un ailier pour compenser le départ de la star de 25 ans en attaque.

Le PSG garde un œil sur Crysencio Summerville

Dans cette optique, le PSG a activé plusieurs pistes sur le marché des transferts. Khvicha Kvaratskhelia, Nico Williams, Lamine Yamal, Rafael Leão... Les noms annoncés du côté des Rouge-et-Bleu ne cessent de se se multiplier. Ces derniers jours, le PSG serait même débarqué dans un dossier inattendu : Crysencio Summerville. Le Néerlandais devrait quitter Leeds United cet été, même s’il est sous contrat jusqu’en juin 2026. Plusieurs clubs seraient toutefois sur le coup. Mais l’un des prétendants du joueur de 21 ans aurait finalement abandonné le dossier.

Une grande bataille s’annonce pour son transfert

À en croire les informations de TeamTALK, Brighton se serait retiré de la course pour Crysencio Summerville. Les discussions entre Leeds United et les Seagulls, qui étaient pourtant annoncés comme les favoris pour l’ailier néerlandais, n’ont pas évolué ces derniers jours. Le club de Premier League aurait donc lâché l’affaire. Le PSG va donc compter un concurrent de moins. Mais il faudra malgré tout livrer bataille pour Crysencio Summerville, puisque Chelsea et Liverpool seraient encore de la partie. Une offre de 35M€ devrait être en mesure de convaincre Leeds United. À suivre...