Transferts : Le PSG a raté deux buteurs XXL

Le PSG a changé une bonne partie de son secteur offensif lors du dernier mercato estival, avec notamment les recrutements de nouveaux buteurs : Gonçalo Ramos et Randal Kolo Muani. Mais avant ces deux dossiers, Luis Campos a tenté de faire revenir deux anciens numéro 9 de Ligue 1, qui cartonnent aujourd'hui en Italie.

Avec les départs combinés de Neymar et Lionel Messi ainsi que l'absence évidente d'un pur numéro 9 dans ses rangs la saison passée, le PSG a décidé de réagir en renouvelant une bonne partie de son secteur offensif cet été. Ousmane Dembélé, Kang-in Lee, Bradley Barcola et Marco Asensio ont été recrutés pour l'animation offensive, et le PSG a également attiré deux nouveaux buteurs avec Gonçalo Ramos ainsi que Randal Kolo Muani.

Thuram, la priorité du PSG

Toutefois, comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, la grande priorité initiale du PSG à ce poste se nommait Marcus Thuram. L'international français présentait en plus l'avantage d'être libre en juillet avec la fin de son contrat avec le Borussia Mönchengladbach, mais Thuram a finalement préféré s'engager avec l'Inter Milan plutôt qu'au Parc des Princes. Et ce n'est pas tout.

Le PSG a tout donné pour Osimhen