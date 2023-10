Elle fait capoter le transfert d’une star au PSG et jubile

Thibault Morlain

A l’été 2022, Robert Lewandowski a quitté le Bayern Munich. Annoncé comme l’une des priorités du PSG, le Polonais a finalement opté pour le FC Barcelone. Un choix dans lequel sa femme aurait énormément pesé. Loin d’être emballée à l’idée de rejoindre Paris, Anna Lewandowska a préféré la Catalogne et aujourd’hui, elle ne regrette clairement pas.

Alors que le PSG a recruté Gonçalo Ramos et Randal Kolo Muani, cela fait depuis l’été dernier que Luis Campos cherche un buteur. En 2022, le Portugais avait alors échoué, lui qui avait pourtant de grandes idées. La priorité se nommait alors Robert Lewandowski. Le Polonais souhaitait quitter le Bayern Munich et alors que le PSG voulait sauter sur l’occasion, Lewandowski a finalement été transféré au FC Barcelone.

« On a trouvé notre place sur la Terre »

Le PSG a donc vu Robert Lewandowski lui filer sous le nez et il avait été révélé que le Polonais avait notamment rejoint le FC Barcelone sous l’impulsion de sa femme, qui ne voulait pas aller à Paris. Désormais en Catalogne, Anna Lewandowska est plus heureuse que jamais. « On a trouvé notre place sur la Terre », confie-t-elle pour Mundo Deportivo .

« Nous avons déjà beaucoup d’amis ici »