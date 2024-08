Transferts : Le mercato de l’ASSE est validé

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

À la veille du déplacement de son équipe sur la pelouse de l’ASSE ce samedi soir pour le compte de la deuxième journée de Ligue 1, Didier Digard a donné son avis sur les Verts en conférence de presse. L’entraîneur du Havre estime que l’effectif d’Olivier Dall’Oglio a été bien construit et s’attend à un match compliqué.

Battue d’une courte tête par l’AS Monaco le week-end dernier (0-1), l’ASSE dispute son premier match de la saison à domicile ce samedi soir à l’occasion de la réception du Havre, pour le compte de la deuxième journée de Ligue 1. Présent en conférence de presse à la veille de cette rencontre, Didier Digard a donné son avis sur l’effectif des Verts, qu’il juge bien construit.

« Ils ont bien construit leur effectif »

« C’est un club historique qui revient en Ligue 1 et qui va faire son premier match à domicile. Ce sera compliqué. C’est un club qui vient d’être racheté, qui veut bien figurer et progresser. Leur équipe finit ses actions dès qu’elle en a l’occasion, ce que nous ne faisons pas encore assez. C’est un mélange de jeunes et de joueurs expérimentés. Ils ont bien construit leur effectif. Ce sera un très bon match pour nous, car je pense que nous avons aussi les armes pour les mettre en difficulté », a déclaré Didier Digard, dans des propos relayés par Peuple-Vert.

Du mouvement encore attendu à l’ASSE

L’effectif de l’ASSE pourrait en revanche encore changer d’ici à la fermeture du marché des transferts. « Il risque d’y avoir une ou deux arrivées », a indiqué Olivier Dall’Oglio face à la presse, annonçant également des potentiels départs : « On a besoin d'avoir un groupe entre vingt et vingt-quatre joueurs de champ, plus les gardiens. Il peut donc aussi y avoir des départs d'ici à la fin de ce mercato d'été. »